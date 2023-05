Τρίκαλα

Γυναικοκτονία - Τρίκαλα: “Προμελετημένο έγκλημα”, λέει η κόρη δράστη και θύματος

Αναβιώνει στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας η στυγερή δολοφονία 50χρονης από τον σύζυγό της.



Με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας την δολοφονίας της μητέρας της σε χωριό των Τρικάλων το 2020, μια 35χρονη κοπέλα.

Δράστης ήταν ο ίδιος ο πατέρας της ο οποίος βρέθηκε στο εδώλιο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοχρησία και παράνομη οπλοφορία. Ο 63χρονος σήμερα άντρας και πατέρας τριών παιδιών, στις 18 Αυγούστου του 2020 πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα τρεις φορές την 50χρονη σύζυγο του στο σπίτι τους σε χωριό των Τρικάλων.

«Ήθελε να φύγει και την σκότωσα»



Παρούσα στον τρίτο και θανατηφόρο πυροβολισμό της γυναίκας ήταν η 35χρονη κόρη της. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο η κοπέλα, το μεσημέρι της 18ης Αυγούστου, έτρωγε μαζί με τον σύντροφο της και τους γονείς της και αφού τελείωσαν, η μητέρα της πήγε να ξαπλώσει στον καναπέ και η κοπέλα κατέβηκε στο ισόγειο. Μόλις άκουσε τον πρώτο πυροβολισμό ανέβηκε πάλι πάνω και αφού άκουσε και τον δεύτερο, μπήκε μέσα στο δωμάτιο.

Ο πατέρας της είχε μόλις πυροβολήσει την ξαπλωμένη στον καναπέ γυναίκα του, στο χέρι και το πόδι. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος, με παρούσα στο δωμάτιο την κόρη του, πυροβολεί και τρίτη φορά την γυναίκα του. Αμέσως μετά πηγαίνει στην κουζίνα και επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του με ένα μαχαίρι, φωνάζοντας «δεν θα ζήσω ούτε εγώ». Αφού δεν τα κατάφερε τελικά, βγήκε στο μπαλκόνι και ψέλλισε σύμφωνα με την κόρη του, «ήθελε να φύγει και την σκότωσα».

Ήταν προμελετημένο



Όπως κατέθεσε η κοπέλα, το έγκλημα του πατέρα της ήταν προμελετημένο καθώς είχε σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια. Είχε μεταφέρει το όπλο από την αποθήκη στον πρώτο όροφο και περίμενε να κατέβει κάτω η κόρη του για να πυροβολήσει τη γυναίκα του. Η 35χρονη κατέθεσε επίσης ότι μερικές ημέρες πριν, την κάλεσε η μητέρα της και της είπε πως ο κατηγορούμενος απείλησε να την σκοτώσει όταν του είπε ότι θέλουν να χωρίσουν. Η κοπέλα ανέφερε πως ο πατέρας της ήταν χειριστικός και για πολλά χρόνια δεν είχε καλές σχέσεις με τη μητέρα της.

Απατώντας σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου, η κοπέλα ανέφερε πως τη μέρα της δολοφονίας δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ της μητέρας και του πατέρα της στο μεσημεριανό τραπέζι. «Ήταν ήρεμος. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα στο γεύμα» κατέθεσε η κοπέλα.

Η 35χρονη απάντησε επίσης πως ο πατέρας της στο τραπέζι δεν ήπιε αλκοόλ παραπάνω από το συνηθισμένο και πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει αν λαμβάνει κάποια φαρμακευτική συνταγή.

Οι ερωτήσεις στην 35χρονη για την ψυχολογική κατάσταση του κατηγορούμενου πριν τη στιγμή της δολοφονίας, είχαν να κάνουν με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για την μετατροπή της κατηγορίας για τέλεση της πράξης σε βρασμό ψυχικής ορμής και τον μειωμένο καταλογισμό καθώς ισχυρίζονται πως ο κατηγορούμενος κατανάλωσε αλκοόλ μαζί με αντικαταθλιπτικά χάπια.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος πριν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας αποδέχτηκε την πράξη του αλλά τόνισε πως όταν έγινε δεν ήταν σε καλή ψυχική κατάσταση και ζήτησε συγνώμη.

Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Ιούνιο του 2021 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου.

Το δικαστήριο τελικά διέκοψε λόγω ωραρίου και θα συνεχίσει την Παρασκευή 26 Μαϊου.

Πηγή: larissanet.gr

