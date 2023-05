Ηράκλειο

Κρήτη - δυστύχημα: Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το αγωνιώδες τηλεφώνημα στην οικογένεια του λίγο πριν ξεψυχήσει.

Ένας 66χρονος έχασε τη ζωή του στις Βασιλειές, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν το απόγευμα της Τρίτης κι ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες, έπεσε από μεγάλο ύψος, περίπου 2,5 μέτρων, και εγκλωβίστηκε στο τρακτέρ του.

Ο ίδιος είχε αρχικά τις αισθήσεις του και τηλεφώνησε στους συγγενείς του προκειμένου να τους πει τι έγινε.

Εκείνοι αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον άτυχο άνδρα μεταφέροντας τον στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, ο 66χρονος είχε τραυματιστεί βαρύτατα με αποτέλεσμα αργά το βράδυ να υποκύψει στα τραύματά του και να αφήσει την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

