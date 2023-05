Θεσσαλονίκη

Κακοποίηση ζώου στην Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη και πρόστιμο σε ηλικιωμένο

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ισχυρίστηκε ότι χτυπούσε το σκυλί για να "μάθει" να μην τρώει τις κότες.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, ο ηλικιωμένος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι κακοποίησε σκύλο, στην περιοχή των Λουτρών Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακοποίηση ζώου συντροφιάς και αφέθηκε ελεύθερος.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε φιλοζωική ομάδα στο Facebook, άνδρας φαίνεται να χτυπάει με ξύλο ένα σκύλο σε υπαίθριο χώρο.

Η ενέργειά του καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε σε φιλοζωική ομάδα στο Facebook. Ακολούθησε μήνυση σε βάρος του, που οδήγησε στη σύλληψή του, ενώ τού επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ισχυρίστηκε ότι χτυπούσε το σκύλο για να τον αποτρέψει να επιτεθεί στις κότες του.

Κτηνίατρος που εξέτασε το ζώο δεν διαπίστωσε σημάδια κακοποίησης.

