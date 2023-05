Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Διπλή δολοφονία με αρσενικό: την ενοχή του λέκτορα ζήτησε ο εισαγγελέας

Τι πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, για τη διπλή δολοφονία με αρσενικό στη Θεσσαλονίκη.

«Δυστυχώς η πραγματική ζωή ξεπερνάει κάποιες φορές ακόμη και τον πιο ευφάνταστο και ευρηματικό σεναριογράφο. Με τη συνολική του συμπεριφορά, την σκληρότητα και αναλγησία, επέδειξε πλήρη περιφρόνηση προς το έννομο αγαθό της ανθρώπινης ζωής». Με τα λόγια αυτά και απευθυνόμενος προς τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο εισαγγελέας της έδρας Λεωνίδας Νικολόπουλος ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο 51 ετών λέκτορας του ΑΠΘ που δικάζεται εδώ και μήνες σε δεύτερο βαθμό κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία με αρσενικό, αφενός της 34χρονης συζύγου του και αφετέρου της 85χρονης γιαγιάς της.

Αξιολογώντας κατά την πολύωρη αγόρευσή του - η οποία ξεπέρασε τις 4 ώρες - το αποδεικτικό υλικό της πρωτοφανούς, στα νομικά και αστυνομικά χρονικά της χώρας, υπόθεσης, ο εισαγγελέας Εφετών πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος - όπως πρωτοδίκως - για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή. Πρόκειται για «σκληρή αδήριτη πραγματικότητα, δεν είναι σενάρια, υποθέσεις και εικασίες» είπε ο εισαγγελέας, επισημαίνοντας ότι οι δίδυμοι θάνατοι προήλθαν από δηλητηρίαση με αρσενικό που χορήγησε ο κατηγορούμενος λέκτορας στο νερό το οποίο κατανάλωσαν οι δύο γυναίκες.

Γιαγιά και εγγονή έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο του 2013, ύστερα από νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί αρχικά η δηλητηρίαση από αρσενικό. Πρώτα πέθανε η ηλικιωμένη, που νοσηλεύτηκε για μικρό διάστημα, και λίγες ημέρες αργότερα η εγγονή της. Οι υποψίες περί θανάτου από δηλητηρίαση επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα των εκτεταμένων εργαστηριακών εξετάσεων και την εκταφή των σορών. Ο 51χρονος κατέστη κατηγορούμενος και προφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2016, ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η καταδίκη του από το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης σε δις ισόβια.

«Κερνούσε δηλητήριο»

Ανατρέχοντας στο χρονικό της υπόθεσης, ο εισαγγελέας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ανέφερε ότι η χορήγηση του αρσενικού ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2013 και συνεχίστηκε μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου η 34χρονη «έδινε άνιση μάχη για τη ζωή της». «Κερνούσε δηλητήριο στη γυναίκα του», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στο θάνατο της 85χρονης είπε ότι επρόκειτο για «παράπλευρη απώλεια» στην προσπάθεια του κατηγορούμενου να αποπροσανατολίσει τις Αρχές και να φανεί ότι οι θάνατοι οφείλονται στην τροφή που κατανάλωναν οι γυναίκες την οποία επιμελείτο αποκλειστικά η μητέρα της 34χρονης και κόρη της ηλικιωμένης.

«Βλέποντας τα δύσκολα να έρχονται πάνω του, έπρεπε να υπάρξει ένα ακόμη άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον που θα υφίστατο τον ίδιο θάνατο, με κίνητρο τον αποπροσανατολισμό των διωκτικών αρχών. Επέλεξε την άτυχη γιαγιά» υπογράμμισε. Όπως ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος στην αγόρευσή του, ο 51χρονος γεωλόγος γνώριζε λόγω τις επαγγελματικής του ιδιότητας για τις θανατηφόρες συνέπειες του αρσενικού. Ως προς τη χορήγησή του, είπε ότι «μετάγγιζε» το λεγόμενο «καθαρό αρσενικό» σε φιάλη νερού, από το οποίο έπινε η σύζυγός του, ενώ με τον ίδιο τρόπο χορήγησε την ουσία στην ηλικιωμένη η οποία κατανάλωνε νερό αποκλειστικά από φιάλη που προοριζόταν για την ίδια.

Ο εισαγγελέας αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι οι δύο θάνατοι οφείλονται στην επιβάρυνση των οργανισμών των δύο γυναικών από το νερό που είχε περιεκτικότητα σε αρσενικό στο εξοχικό της οικογένειας στη Χαλκιδική και στην κατανάλωση μολυσμένων τροφών. Ειδικά για τις τροφές, είπε ότι θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει τεράστιες ποσότητες για να ενοχοποιηθούν αυτές για τους θανάτους.

Το κίνητρο

Αναζητώντας το κίνητρο της ειδεχθούς πράξης του, ο εισαγγελέας Εφετών στάθηκε στις προβληματικές σχέσεις που είχε ο 51χρονος με τη γυναίκα του (είχαν αποκτήσει ένα παιδί το 2010), ενώ αναφέρθηκε στην εξωσυζυγική σχέση που είχε συνάψει με μεταπτυχιακή φοιτήτρια και με την οποία απέκτησε αργότερα παιδί. Για την φοιτήτρια τόνισε ότι είχε κομβικό ρόλο στη διαδρομή της υπόθεσης. «Είχε αποκτήσει συναισθηματική σχέση μαζί της, ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια. Ο γάμος του έπρεπε να διακοπεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έωλες οι κατηγορίες»

Είχε προηγηθεί η απολογία του κατηγορούμενου, όπου ο ίδιος ακολούθησε την γραμμή της πλήρους άρνησης των κατηγοριών, τις οποίες χαρακτήρισε έωλες, αβάσιμες και αναπόδεικτες. Ο ίδιος αμφισβήτησε τις εκτεταμένες εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν αφήνοντας αιχμές για αυθαιρεσίες, ενώ διέψευσε ότι ήταν προβληματική η σχέση του με την 34χρονη. Ομολόγησε τη σχέση που είχε συνάψει, λέγοντας ότι ήταν καθαρά σαρκικής φύσεως χωρίς συναισθηματική αξία. Απέδωσε τους θανάτους σε χρόνια δηλητηρίαση από τυχαία έκθεση σε κάδμιο και αρσενικό που δεν αντιμετωπίστηκε άμεσα ιατρικά, ενώ ανέφερε η σύζυγός του κατά την νοσηλεία προσβλήθηκε από μικρόβιο (κλεμπσιέλλα).

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες με τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης.

