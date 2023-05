Αχαΐα

Ακράτα - Εξαφάνιση ανήλικης Ιρλανδής: Θρίλερ με το κορίτσι που παραμένει στο νοσοκομείο

Κανείς δεν έχει αναζητήσει την 17χρονη που βρέθηκε στην Ακράτα και είχε εξαφανιστεί από την Ισπανία.

Μία ιδιαίτερη ιστορία διαδραμτίζεται εδώ και κάποιες ημέρες στην Ακράτα, μετά τον εντοπισμό μίας 17χρονης Ιρλανδής, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Ισπανία.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η 17χρονη φιλοξενείται στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας" επί 17 ημέρες και δεν γνωρίζει τι θα γίνει στη συνέχεια.

Η ιστορία της ανήλικης έγινε γνωστή όταν οι οικείοι της δήλωσαν την εξαφάνισή της και η Αστυνομία κινητοποιήθηκε για να την εντοπίσει. Πράγματι κατάφεραν να βρούν την 17χρονη στην περιοχή της Ακράτας, μάλιστα μαζί της ήταν και ένας αμερικανός.

Τότε για την προστασία της αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας", έως ότου οι εισαγγελικές αρχές αποφανθούν για την μεταφορά της.

Το αξιοσηεμίωτο και απίστευτο παράλληλα γεγονός είναι πως παρότι οι δικοί της δήλωσαν την εξαφάνιση στην συνέχεια κανείς τους δεν ενδιαφέρθηκε για το κορίτσι, με αποτέλεσμα να παραμένει στο νοσηλευτήριο φρουρούμενη, από γυναίκες αστυνομικούς καθώς έχει τάσεις φυγής.

Κι ενώ θα έπρεπε οι εισαγγελικές αρχές εδώ και 17 ημέρες να έχουν εκδώσει απόφαση για την φιλοξενία της σε κάποιο από τα αντίστοιχα ιδρύματα της περιοχής δεν έχει καταστεί αυτό δυνατό.

Αποτέλεσμα, όπως σημειώνει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας Χάρης Τσίτσικας, είναι να δημιουργούνται ενδουπηρεσιακά προβλήματα δεδομένου ότι γυναίκες αστυνομικοί έχουν σταματήσει κάθε άλλη εργασία για να φυλάσσουν επί 24ώρου βάσεως την 17χρονη Ιρλανδή.

Μάλιστα για τον λόγο αυτό ο Χάρης Τσίτσικας έχει ήδη έλθει σε επικοινωνία τόσο με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, όσο και με τον διοικητή του νοσοκομείου Ηλία Θεοδωρόπουλο, για να επισπευστούν οι διαδικασίες από τις δικαστικές αρχές κυρίως και για την προστασία της κοπέλας που παραμένει σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου φρουρούμενη.

