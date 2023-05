Αχαΐα

Πάτρα: Ιγκουάνα αναστάτωσε ολόκληρη γειτονιά (εικόνες)

Που και πως βρέθηκε το γιγαντόσωμο ερπετό, που διέφυγε από σπίτι, επαναφέροντας μνήμες από την ιστορία του παππού που νόμιζε πως είδε "δράκο".

Δεν πίστευαν στα μάτια τους περίοικοι της πλατείας Αγίας Λαύρας, στην Πάτρα, βλέποντας ένα «παράξενο ζώο» να κινείται στην οδό Γιαννιτσών.

Περπάτησε περίπου 200 μέτρα μέχρι να φθάσει στο σπίτι του απόστρατου της Αεροπορίας, Αγγελου Τζαμαλή.

Ο άνδρας κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και ειδοποίησε αμέσως τον γιο του και τον ανιψιό του, που κατάφεραν και «συνέλαβαν» το ερπετό, το ιγκουάνα.

Εντόπισαν δε και τον ιδιοκτήτη του, από το σπίτι του οποίου κατάφερε να «δραπετεύσει».

Προ ετών, ινγκουάνα που ανήκε σε νεαρή στην οδό Λεμεσού, έφυγε από το μπαλκόνι ενώ οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν και βρέθηκε… στον κάτω όροφο!

Στο διαμέρισμα έμενε ηλικιωμένος που δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Ειδοποίησε την Πυροσβεστική και μάλιστα με τρεμάμενη φωνή τούς έλεγε πως… «ένας δράκος είναι στο μπαλκόνι»!

Οι πυροσβέστες επενέβησαν και με «μαεστρία» κατάφεραν και ακινητοποίησαν το ερπετό και το παρέδωσαν στη νεαρή!

