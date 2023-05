Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: Βίασε την εγκυμονούσα σύντροφο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 54χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία της 31χρονης συντρόφου του, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Την εγκυμονούσα σύντροφό του κατηγορείται ότι βίασε 54χρονος, ο οποίος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία της 31 ετών συντρόφου του, σύμφωνα με την οποία η πράξη συνέβη τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι τους, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Η καταγγέλλουσα μεταφέρθηκε, συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Βαγγέλη Γιακουμάκη στον ΑΝΤ1: Ο χρόνος δεν γιατρεύει - Ακόμη έχω τρία παιδιά (βίντεο)

Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντζέσκας - Ερμηνεύει το τραγούδι της (βίντεο)

Μύκονος: Κατεδάφιση αυθαίρετου για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία (βίντεο)