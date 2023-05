Θεσσαλονίκη

Bιασμός - Κιλκίς: ισόβια για τους κατηγορούμενους

Οι δύο κατηγορούμενοι, λήστεψαν και βίασαν μία 26χρονη Κουβανή, αφού τραυμάτισαν τον σύντροφό της.

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 16,5 ετών καταδικάστηκαν δύο Πακιστανοί, που λήστεψαν και βίασαν διαδοχικά 26χρονη Κουβανή, τον Ιανουάριο του 2022, σε αγροτική περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς. Ένας ακόμη συμπατριώτης τους τιμωρήθηκε για την ίδια υπόθεση, με κάθειρξη 21 ετών και 6 μηνών (με εκτιτέα τα 20 χρόνια).

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους για ομαδικό βιασμό και κατά περίπτωση για συνέργεια στην πράξη αυτή, όπως επίσης για ληστεία κατά συρροή, κ.ά., χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι (ηλικίας 22 έως 30 ετών) επέστρεψαν στις φυλακές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η παθούσα, μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες της- μεταξύ αυτών και ο αρραβωνιαστικός της, είχαν εισέλθει πεζοί στην ελληνική επικράτεια για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Κατευθύνονταν προς το Πολύκαστρο Κιλκίς, όπου ζει η μητέρα της 26χρονης, αλλά πριν φτάσουν στον προορισμό τους, τους ακινητοποίησαν οι τρεις δράστες με την απειλή όπλου και τους άρπαξαν τα χρήματα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με τη δικογραφία, απομάκρυναν τη νεαρή γυναίκα σε παρακείμενη αποθήκη όπου τη βίασαν.

Τι κατάθεσε η 26χρονη

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η παθούσα περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε, αναγνωρίζοντας τους δράστες του βιασμού της. «Δεν φορούσαν κάτι στο πρόσωπο και ήταν ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά τους. Ο σύντροφός μου προσπάθησε να αντιδράσει παρά την απειλή όπλου, με αποτέλεσμα ένας να τον χτυπήσει με ξύλινο ρόπαλο», είπε, τονίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Η σύλληψη των δραστών ακολούθησε ένα 24ωρο αργότερα, έξω από ξενοδοχείο όπου είχε διανυκτερεύσει η παρέα των Κουβανών. «Μόλις βγήκαμε από το ξενοδοχείο, ο σύντροφός μου αντιλήφθηκε ότι ο ένας που ήταν απ' έξω και οι άλλοι δύο περίμεναν λίγο πιο μακριά. Άρχισε να τρέχει προς το μέρος τους και ακινητοποίησε τον έναν, ενώ μετά καλέσαμε την αστυνομία που τους συνέλαβε. Ο ένας είχε πάνω του το όπλο», ανάφερε η 26χρονη, η οποία ζει και εργάζεται σήμερα με τον αρραβωνιαστικό της στην Κρήτη.

«Μας ανάγκασαν να πέσουμε στα γόνατα»

Ο σύντροφός της, από την πλευρά του, ανακαλώντας στη μνήμη του το συμβάν, κατέθεσε: «Φτάσαμε σε ένα βενζινάδικο, όπου πήγαμε να αγοράσουμε νερό. Όταν βγήκαμε, στα 100 μέτρα μάς προσέγγισαν δύο άτομα και μας ρώτησαν από πού είμαστε. Συνεχίσαμε περπατώντας στην κεντρική οδό και μετά από επτά χιλιόμετρα είδαμε ένα αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα. Κατέβηκαν δυο άτομα, τα οποία μας απείλησαν με όπλα. Μας οδήγησαν έξω από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου μας αφαίρεσαν όλα τα πράγματα. Και οι τρεις είχαν όπλα. Μας ανάγκασαν να πέσουμε στα γόνατα. Ένας απομάκρυνε την σύντροφο μου. Όταν προσπάθησα να αντιδράσω, με χτύπησαν με ρόπαλο».

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις τους και είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εξ αυτών απολογήθηκε ότι η σεξουαλική πράξη έγινε με τη συναίνεση της 26χρονης. Την ενοχή τους είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της έδρας και ομόφωνη ήταν και η απόφαση του δικαστηρίου.

