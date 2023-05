Ηράκλειο

Ηράκλειο: τον βρήκε νεκρό η γυναίκα του στο δωμάτιο ξενοδοχείου

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι διακοπές για έναν άνδρα στην Κρήτη. Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Με τραγικό τρόπο έληξαν οι διακοπές ενός τουρίστας στην Κρήτη καθώς άφησε την τελευταία του πνοή στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 76χρονο Δανό ο οποίος τις τελευταίες ημέρες απολάμβανε τις διακοπές του μαζί με τη γυναίκα του στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο.

Σήμερα το μεσημέρι η σύζυγός του τον εντόπισε νεκρό στο δωμάτιο.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει την σορό του άτυχου άνδρα στο νοσοκομείο και την αστυνομία να ερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 74χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ φως στα αίτια του θανάτου του θα δώσει η νεκροψία – νεκροτομή που έχει διαταχθεί.

