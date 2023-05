Μαγνησία

Βόλος: Προσπάθησε να “πασάρει” ηρωίνη στο γιο της μέσα στα κρατητήρια

Πώς προσπάθησε η 44χρονη να μεταφέρει ναρκωτικά στον 20χρονο γιο της μέσα στα κρατητήρια Βόλου.

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε μετά την ανάκρισή του χθες ο 20χρονος ο οποίος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για μπαράζ κλοπών, ενώ σε κράτηση βρίσκεται η 44χρονη μητέρα του. Πρόκειται για τη γυναίκα η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 17/5 διότι επιχείρησε να μεταφέρει μικροποσότητα ηρωίνης μέσα στο ΑΤ Βόλου, όπου κρατούταν ο 20χρονος.

Η ίδια αντιμετωπίζει επίσης δίωξη για κακούργημα, και συγκεκριμένα για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης. Η 44χρονη πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή σήμερα Παρασκευή, ενώ δήλωσε πως ο 20χρονος γιος αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης και εκείνη ήθελε να τον βοηθήσει.

H Εισαγγελία Βόλου έδωσε εντολή για διενέργεια τοξικολογικής αλλά και ψυχιατρικής εξέτασης του νεαρού, ο οποίος ενώπιον του ανακριτή δήλωσε πως έκλεβε για να εξασφαλίσει την δόση του. Πρόκειται για άτομο υπότροπο, ο οποίος είχε ζητήσει μια ακόμη ευκαιρία από τις αρχές, καθώς έχει ποινικό παρελθόν από ανήλικος, ενώ εκκρεμούν σε βάρος του τρεις ακόμη δικογραφίες για κλοπές από τον περασμένο Μάρτιο.

Λόγω του ποινικού του παρελθόντος, σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για κλοπή κατ΄ εξακολούθηση από πρόσωπο που τελεί κλοπές κατ’ επάγγελμα. Σχετικά με την υπόθεση, ο 20χρονος μέσα στο διήμερο της Κυριακής και Δευτέρας, 14 και 15 Μαΐου, πραγματοποίησε τρεις κλοπές. Στην πρώτη περίπτωση παραβίασε αρτοποιείο από όπου αφαίρεσε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Στη δεύτερη εισέβαλε σε κατάστημα εστίασης (καφέ), αφαιρώντας ηλεκτρονικές συσκευές, και ειδικότερα ένα τάμπλετ και ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά και άλλα αντικείμενα μικρής αξίας που βρέθηκαν μπροστά του.

Τέλος, στην τρίτη περίπτωση έκλεψε δίκυκλο όχημα, πριν τελικά εντοπιστεί από την αστυνομία την Δευτέρα 15/5 όποτε και συνελήφθη.

Χθες μετά την ανάκρισή του, αφέθηκε ελεύθερος ώσπου η υπόθεσή του φτάσει στην δικαστική αίθουσα, υπό τους όρους να παρουσιάζεται στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του μία φορά το μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

