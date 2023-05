Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της σε μπαρ

Η παρατήρηση που της έκανε ο 44χρονος και την εξόργισε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 33χρονη.

Συνελήφθη 33χρονη που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε τον 40χρονο σύντροφο της σε μπαρ της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε γνωστό μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά την βραδινή έξοδο του ζευγαριού. Η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε για ασήμαντη αφορμή στον 40χρονο και να τον χτύπησε με μπουνιά στο πρόσωπο όταν εκείνος της έκανε παρατήρηση για το αλκοόλ που κατανάλωνε.

Η γυναίκα συνελήφθη το μεσημέρι Παρασκευής και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ το δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω απουσίας του θύματος και η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη.

