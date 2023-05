Καβάλα

Καβάλα: προφυλακιστέος ο πατέρας που βίαζε την ανήλικη κόρη του

Παραδέχτηκε πως είχε σεξουαλικές επαφές με την κόρη του. Τι είπε κατά την ομολογία του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 52χρονος άντρας από την κοινότητα Ερατεινή του δήμου Νέστου που κατηγορείται για τον επί σειρά ετών βιασμό της ανήλικης κόρης του.

Ο 52χρονος άντρας κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε σεξουαλικές σχέσεις με την κόρη του αλλά είπε πως αυτή ήταν που τον προκαλούσε! Ο ίδιος, που μεταξύ άλλων βαρύνεται με τις κατηγορίες του βιασμού και των ασελγών πράξεων μεταξύ συγγενικών προσώπων, δεν ζήτησε δικηγόρο και το δικαστήριο του διόρισε αυτεπάγγελτα συνήγορο υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τι πρώτες πληροφορίες η καταγγελία φέρεται να έγινε από την ίδια την κόρη η οποία είναι μητέρα δυο ανήλικων παιδιών ενός και εφτά ετών αντίστοιχα, για τα οποία οι κοινωνικές υπηρεσίες και η αστυνομικές αρχές διερευνούν αν πρόκειται για παιδιά του πατέρα της. Μάλιστα, η ιατροδικαστική υπηρεσία έλαβε γενετικό υλικό από τα δυο παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 52χρονος είναι ο πατέρας τους. Επίσης, η ιατροδικαστική υπηρεσία Θράκης ζήτησε να εξετάσει και τα άλλα εφτά αδέλφια της οικογένειας ώστε να διαπιστωθεί αν και αυτά είχαν δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση.

