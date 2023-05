Λευκάδα

Λευκάδα: θρίλερ με πτώμα που ξεβράστηκε στην παραλία - Το εντόπισαν παιδιά (εικόνες)

Σοκαρισμένοι ήταν οι λουόμενοι στη θέα της σορού παιδιού σε παραλία της Λευκάδας.

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι λουόμενοι σε παραλία της Λευκάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στο Κάστρο η εικόνα μισού σώματος, από τη μέση και κάτω, και μάλιστα ντυμένο, που αντίκρισαν στην άκρη της θάλασσας, προκάλεσε ανατριχίλα.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι πρόκειται για παιδί και το βρήκαν παιδιά. Παιδιά που είχαν πάει για μπάνιο και έτρεξαν στην άκρη της θάλασσας νομίζοντας ότι ήταν χελώνα.

Στην περιοχή βρίσκονται άνδρες του λιμενικού και αστυνομία προκειμένου να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγω για μικρό μετανάστη από κάποιο ναυάγιο.

Έρευνες διενεργεί το Λιμενικό Λευκάδας.

Πηγή: ilefkada.gr

