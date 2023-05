Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του - Τον πυροβόλησαν με καραμπίνα

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στη θέση του οδηγού, με τον δράστη να τον πυροβόλησε με καραμπίνα.

Ενέδρα.. θανάτου φαίνεται πως είχε στήσει ο άγνωστος δράστης στον 45χρονο τον οποίο σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητό του στο Ρέθυμνο.

Όλα συνέβησαν νωρίς το απόγευμα όταν η σύζυγος του 45χρονου, έπειτα από ώρες αναζητήσεων, τον βρήκε σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Αρχοντική νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του οδηγού ενώ ο δράστης φαίνεται πως τον πλησίασε από μπροστά και άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα με την σφαίρα να σπάει το παμπρίζ και στη συνέχεια τα σκάγια να βρίσκουν τον άτυχο άνδρα τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η οικογένειά του είχε απασχολήσει τις αρχές για βεντέτα

Οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως η οικογένεια του 45χρονου είχε εμπλακεί σε βεντέτα.

Η βεντέτα είχε σημειωθεί στην Κρήτη πριν από δύο δεκαετίες περίπου ενώ όπως αναφέρουν πηγές στο cretapost, ο 45χρονος δεν είχε εμπλακεί καθόλου.

Ωστόσο ο ίδιος φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για μικροαδικήματα κατά το παρελθόν.

Είχε να μιλήσει με τη σύζυγό του δύο ημέρες

Εδώ και δύο ημέρες η σύζυγός του 45χρονου δεν είχε κανένα ίχνος από εκείνον. Την τελευταία φορά που τον είχε δει ήταν πριν δύο ημέρες στο σπίτι τους. Εκείνος έφυγε κι έκτοτε δεν ξαναγύρισε ποτέ.

Μετά από αγωνιώδεις αναζητήσεις τελικά η σύζυγός του εντόπισε το άψυχο σώμα του σήμερα νωρίς το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στην Αρχονική.

Η ίδια ειδοποίησε τις αρχές με άνδρες της αστυνομίας, ιατροδικαστή αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο.

Η πρώτη αυτοψία έδειξε ανθρωποκτονία ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: cretapost.gr

