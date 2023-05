Ρεθύμνου

Δολοφονία στο Ρέθυμνο: Φόβοι για βεντέτα - Είχαν σκοτώσει και τα αδέρφια του 46χρονου (εικόνες)

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου του 46χρονου στην Αρχοντική Ρεθύμνου.



Ενέδρα θανάτου κοντά στο ποιμνιοστάσιό του φαίνεται ότι είχαν στήσει στον 46χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του ο δράστης ή οι δράστες που τον πυροβόλησαν σε δύσβατο σημείο λίγο έξω από το χωριό Αρχοντική του Ρεθύμνου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έφερε σκάγια από κυνηγετικό όπλο στο πρόσωπο και τον κορμό, καθώς οι σφαίρες έπεσαν από την πλευρά του συνοδηγού, όμως τον βρήκαν στο πρόσωπο. Ο άνδρας φέρεται να πέθανε σχεδόν αμέσως έχοντας γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού όπου βρέθηκε μελανιασμένος.

Αναζητούνταν επί δύο 24ωρα από τη σύζυγό του που δεν είχε όμως δηλώσει επίσημη εξαφάνιση στις Αρχές. Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε νεκρός το χρησιμοποιούσε για να πηγαινοέρχεται στο ποιμνιοστάσιό του. Λόγω του δύσβατου της περιοχής η σορός μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στη νεκροφόρα που δεν μπορούσε να προσεγγίσει.

Όπως έγινε γνωστό και άλλα δύο του αδέρφια έχουν δολοφονηθεί με παρόμοιο τρόπο και είναι ο τρίτος αδερφός που χάνεται με αυτόν τον τρόπο. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν τελευταίος μιας οικογένειας που είχε ξεκληριστεί από βεντέτα φαίνεται ότι ήταν ο 46χρονος άνδρας που βρέθηκε νεκρός από κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του ύστερα από δύο ημέρες που είχαν χαθεί τα ίχνη του.

To αυτοκίνητο με τον νεκρό φέρεται να βρέθηκε σε ένα μετόχι με στάβλο έξω από το χωριό Αρχοντική του Ρεθύμνου, ιδιοκτησίας της οικογένειας. Τον άνδρα εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητό η σύζυγός του που τον αναζητούσε και αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος ήταν ο τελευταίας μιας οικογένειας που είχε πρωταγωνιστήσει σε βεντέτα επί 16 έτη με 6 νεκρούς. Ωστόσο δεν είναι γνωστό αν η δολοφονία του είναι κρίκος της παλιάς βεντέτας ή συνδέεται με άλλες υποθέσεις και διαφορές του άνδρα με τρίτους.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου ενεργεί την προανάκριση. Ο νεκρός είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές για βαριές ποινικές υποθέσεις.

