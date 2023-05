Πέλλα

Τροχαίο στην Πέλλα: Νεκρός 89χρονος - Το ΙΧ του έπεσε σε πλαγιά

Τραγικό θάνατο βρήκε ο ηλικιωμένος άνδρας. Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 89χρονο, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Μαυροβούνι Πέλλας.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από το δρόμο και ανατράπηκε σε πλαγιά παρακείμενου λόφου.



Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας.

