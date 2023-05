Ρεθύμνου

Δολοφονία στο Ρέθυμνο: Οι έρευνες των Αρχών και παρελθόν του θύματος

«Πλούσιο» φαίνεται πως ήταν το ποινικό μητρώο του θύματος. Η πορεία των ερευνών των Αρχών.

Σε τουλάχιστον μία προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι Αρχές, για τη δολοφονία 46χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν καταθέσει και μάρτυρες για την υπόθεση. Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκονται έξι άτομα που φέρονται να είχαν διαφορές με το θύμα.

Η Αστυνομία εξετάζει όλες τις επαφές του 46χρονου και μάλιστα στο επίκεντρο ήταν αρχικά μία βεντέτα χρόνων. Ωστόσο, και το θύμα έχει πλούσιο ποινικό μητρώο και το σενάριο αυτό φαίνεται να εξασθενεί.

Μάλιστα, η Δίωξη Ναρκωτικών που φέρεται να παρακολουθούσε το τηλέφωνο του κτηνοτρόφου προσανατολίζεται στη συμμετοχή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών μαζί με Αλβανούς υπηκόους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία γύρω από αυτό.

Παράλληλα, η σύζυγος του θύματος, παρέδωσε το κινητό του, στους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση. Ωστόσο, θα γίνει σάρωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή εντοπισμού του θύματος για την περίπτωση που είχε δεύτερο κινητό.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 46χρονου από το 2010 μέχρι σήμερα

Οι Αρχές εξετάζουν το παρελθόν της αιματοβαμμένης οικογένειας, αλλά ερευνούν κυρίως τις πιο πρόσφατες διαφορές του 46χρονου. Το θύμα είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για κάποια σοβαρά αδικήματα, με αφετηρία το 2010. Η κατηγορία αναφέρει πώς πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν αλλοδαπό, ενώ στη συνέχεια τον επιβίβασε σε ένα αυτοκίνητο και κινήθηκε τότε προς άγνωστο σημείο.

Στην εθνική οδό το αυτοκίνητο που οδηγούσε και στο οποίο επέβαινε και ο τραυματίας αλλοδαπός προσέκρουσε σε ένα σταθερό αντικείμενο. Ο 32χρονος τότε άφησε το όχημα και εξαφανίστηκε, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με την αστυνομία, απείλησε ένα άτομο με όπλο. Το 2012 συμμετείχε σε συμπλοκή, ενώ το 2014 σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ προκάλεσε σωματικές βλάβες σε ένα άτομο με τη χρήση μαχαιριού. Το συμβάν είχε γίνει στα Χανιά.

Το 2017 είχε απασχολήσει τις Αρχές για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ το ίδιο έτος είχε κατηγορηθεί ότι είχε χτυπήσει κι έναν πυροσβέστη, τον οποίο έστειλε στο νοσοκομείο.

Επίσης, το 2018 είχε κατηγορηθεί πώς χτύπησε με μαγκούρα ένα άτομο στην Αρχοντική και το 2022 είχε κατηγορηθεί πως απείλησε με όπλο δύο αδέρφια στο Ρέθυμνο.

Προσαγωγή ενός ατόμου

Κάτω από μεγάλη μυστικότητα και με ενδελεχείς έρευνες, επιχειρεί η Ασφάλεια Ρεθύμνου τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του 46χρονου στην Αρχοντική. Ήδη έχει προσαχθεί ένα άτομο και ανακρίνεται.

Υπενθυμίζεται πως ο 46χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του έξω από χώρο που χρησιμοποιούσε για ποιμνιοστάσιο, από τη σύζυγό του. Το θύμα, είχε δεχθεί μια σφαίρα από καραμπίνα από το παράθυρο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Σήμερα (20/5) αναμένεται να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή από όπου θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα που γίνεται.

Φαίνεται πάντως από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές ότι ο δράστης ήταν αποφασισμένος να «τελειώσει» τον 46χρονο.

