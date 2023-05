Κυκλάδες

Πάρος: Εργατικό δυστύχημα με υδραυλικό

Νεκρός ανασύρθηκε ένας υδραυλικός που εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή.

Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Πάρο την Παρασκευή, ενώ εκτελούσε εργασίες σε χώρο εκσκαφής νεοαναγειρόμενης οικοδομής, στο Πίσω Λιβάδι.

Ο υδραυλικός καταπλακώθηκε από το έδαφος που υποχώρησε και έγινε αμέσως προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό του, όταν όμως βρέθηκε, διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

