Χανιά – παράσυρση παιδιού: Το σπαρακτικό “αντίο” της οικογένειας

Με μια μαντινάδα οι γονείς της μικρής που υπέκυψε στα τραύματά της αποχαιρέτισαν το μικρό τους αγγελούδι.

Θρήνος στην οικογένεια και θλίψη στο πανελλήνιο προκάλεσε ο θάνατος του κοριτσιού 2,5 ετών, το οποίο είχε παρασυρθεί από τον πατέρα του.

Το κοριτσάκι είχε υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις και νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ, όπου και το Σάββατο άφησε την τελευταία της πνοή.

Το παιδί παρασύρθηκε όταν ο πατέρας της έκανε όπισθεν με το φορτηγάκι του στην αυλή του σπιτιού τους και το χτύπησε, καθώς δεν το είχε δει.

Τις τελευταίες ώρες οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες υποβάλλοντας το κοριτσάκι στα τεστ που προβλέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα και αφορούσαν στην εγκεφαλική λειτουργία του παιδιού, χωρίς ωστόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Το παιδάκι είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ηράκλειο από το Νοσοκομείο Χανίων όπου αρχικά νοσηλευόταν, ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν με κάθε μέσο να το κρατήσουν στη ζωή.

Σπαρακτικό το "αντίο" της οικογένειας, με τη μητέρα της να είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

"Εζηλεψε σε η παναγια

Για αγγελο σε πηρε

απτη δικη μ αγκαλια

Που αγαπη μονο ειχε..

Εζηλεψε με και ο θεος

Με τετοιο κοπελουδι

Πριν επρολαβει να φανει

Και να γενει λουλουδι...

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ

Η ΜΑΜΑ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΡΦΟΥΛΑ ΣΟΥ ΘΑ ΣΑΓΑΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ..."





