Χανιά

Εκλογές – Χανιά: Ψηφοφόρος ετών 98

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ψήφισα, μπορεί να ψηφίσω άλλη μια φορά….. Εφ’ όσον λειτουργεί το μυαλό μου, μην πούμε 400, ας πούμε 420 θα ψηφίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο λειτουργεί το μυαλό πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, είναι η πεποίθηση του κ. Στρατή Τσουράκη με καταγωγή από τον Αποκόρωνα Χανίων, ο οποίος το πρωί της Κυριακής έδωσε για άλλη μια φορά το παρών ενώπιον της εκλογικής κάλπης στο 283 εκλογικό τμήμα Αγίου Ιωάννη..

Πάντως ο ίδιος εκτίμησε ότι μπορεί να ψηφίσει άλλη μια φορά, αν και δημοσιογράφοι και παρευρισκόμενα μέλη της εφορευτικής επιτροπής του ευχήθηκαν να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα πολλές φορές ακόμη.

«Ψήφισα, μπορεί να ψηφίσω άλλη μια φορά….. Εφ’ όσον λειτουργεί το μυαλό μου, μην πούμε 400, ας πούμε 420 θα ψηφίζω» είπε χαρακτηριστικά ο 98χρονος Χανιώτης.

Πηγή: flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Ρόδος: Τουρίστρια πέθανε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός