Λάρισα

Τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα (εικόνες)

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε παρακείμενο οικόπεδο και συγκρούστηκε με γεωργικά μηχανήματα.

Εκτροπή οχήματος με τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής έξω από το Ομορφοχώρι.

Το τροχαίο συνέβη λίγα λεπτά μετά τη 13:00 όταν το όχημα που οδηγούσε ο άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο οικοπεδικό χώρο όπου έπεσε πάνω σε γεωργικά μηχανήματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνοδηγός γυναίκα του η οποία μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: larissanet.gr

