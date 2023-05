Χανιά

Ρέθυμνο: Τον σκότωσαν με σκάγια για αγριογούρουνα – “Μίλησε” η νεκροψία

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη δολοφονία του 46χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο.

Ενέδρα θανάτου «μαρτυρούν» τα στοιχεία για τη δολοφονία του 46χρονου κτηνοτρόφου στην Αρχοντική Ρεθύμνου, ενώ τα κίνητρα του εγκλήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πυροβόλησε τον 46χρονο αγροτοκτηνοτρόφο από απόσταση περισσότερη των 5 μέτρων, χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα. Τα σκάγια που βρέθηκαν στο σημείο χρησιμοποιούνται για το κυνήγι αγριογούρουνων και, όπως μαρτυράει η σκηνή του εγκλήματος αλλά και τη νεκροψία, έπληξαν τον πνεύμονα και το μυοκάρδιο, ενώ προκάλεσαν και κάταγμα στο χέρι του άτυχου άνδρα.

Η αιτία θανάτου φαίνεται πως είναι η πλήξη μυοκαρδίου και αιμοθώρακος.

