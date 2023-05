Μαγνησία

Τροχαίο - Πήλιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 10 μέτρων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά το τροχαίο. Πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 στην Κουκουράβα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός του ΙΧ και η συνοδηγός.

Ειδικότερα, το ΙΧ που κατευθυνόταν από τη Μακρινίτσα με προορισμό τον Βόλο μέσω Κουκουράβας, έπεσε σε γκρεμό 10 μέτρων, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, καθώς το χαλάκι μπλέχθηκε στο πεντάλ του αυτοκινητού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως επίσης και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με τους πυροσβέστες να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του ζευγαριού από το ΙΧ και στη διάσωσή τους από τον γκρεμό, στον οποίο είχαν βρεθεί.

Το ανδρόγυνο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, με τον άνδρα να έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά, ενώ η σύζυγός του δεν φέρει τόσο βαριά τραύματα.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Η αντιπαράθεση Χατζηνικολάου - Πετρόπουλου on air (βίντεο)

Εκλογές - Σέρρες: Στον ΑΝΤ1 το νιόπαντρο ζευγάρι που έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

Γκύζη: Ανατροπή με τη νεκρή γυναίκα