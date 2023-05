Δωδεκανήσα

Εκλογές – Ρόδος: Δικαστική περιπέτεια για ψηφοφόρο που ήθελε μόνο ένα ψηφοδέλτιο!

Στην παρατήρηση του δικαστικού αντιπροσώπου ότι αυτό δεν επιτρέπεται, αντέδρασε με απειλές και ύβρεις, πέταξε τα ψηφοδέλτια και αποχώρησε.

Ακριβά θα πληρώσει την άρνησή του να παραλάβει άλλα ψηφοδέλτια πλην του ΠΑΣΟΚ, ένας 47χρονος Ροδίτης ο οποίος προκάλεσε επεισόδια στο εκλογικό τμήμα της Δ.Κ. Πυλώνας και δεν πειθάρχησε σε όσα προβλέπει ο νόμος για την εκλογική διαδικασία και την μυστική ψηφοφορία.

Ειδικότερα, ο 47χρονος αρνήθηκε να παραλάβει ψηφοδέλτια από την εφορευτική επιτροπή ψηφοδέλτια και των άλλων των κομμάτων πλην του ΠΑΣΟΚ, για να μπει στο παραβάν και να ψηφίσει, όπως προβλέπει ο νόμος.

Παρότι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ο δικαστικός αντιπρόσωπος τού εξήγησαν ότι είναι υποχρεωτική η διαδικασία παραλαβής όλων των ψηφοδελτίων και η τελική επιλογή και η ψηφοφορία πρέπει να γίνει μέσα στο παραβάν, εκείνος αντέδρασε με απειλές και ύβρεις εναντίον τους, πέταξε τα ψηφοδέλτια και αποχώρησε.

Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας, απειλή και εξύβριση του δικαστικού αντιπροσώπου.

Πηγή: dimokratiki.gr

