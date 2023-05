Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Κακοποίηση αλόγου με λάστιχο

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε άνδρα που κακοποίησε το άλογό του.

Σύλληψη και επιβολή προστίμου ήταν οι ποινές για τον υπάλληλο Ιππικού Ομίλου που κακοποίησε άλογο.

Περαστικός είδε και βιντεοσκόπησε τον 49χρονο άνδρα την ώρα που χτυπούσε το άτυχο ζώο και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε Ιππικό Όμιλο στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε να χτυπά με λάστιχο ποτίσματος ένα από τα άλογα.

Ο 49χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5000 ευρώ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή 19 Μαΐου.

