Εκλογές: Ηλικιωμένος παρενόχλησε σεξουαλικά 19χρονο σε εκλογικό κέντρο

Συνελήφθη ο ηλικιωμένος άνδρας. Τι κατήγγειλε ο 19χρονος για το περιστατικό.

Οι εκλογές της Κυριακής, εκτός από το απρόσμενο αποτέλεσμα, είχαν και αρκετά "ευτράπελα", αλλα αστεία και άλλα πιο σοβαρά.

Έτσι ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, οδήγησε στη σύλληψη ενός 70χρονου άνδρα, όταν παρενόχλησε 19χρονο στο παραβάν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί σε εκλογικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία 19χρονοιυ για σεξουαλική παρένοχληση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 70χρονος την ώρα που ο νεαρός μπήκε στο παραβάν για να ψηφίσει του έπιασε τα γεννητικά όργανα.

