Αχαΐα

Πάτρα: Έβγαλε όπλο σε αστυνομικούς με σφαίρα στην θαλάμη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε επεισοδιακή σύλληψη κατέληξε ένας διαπληκτισμός μεταξύ δυο ανδρών στην Πάτρα.



Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αστυνομία για σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε, στην οδό Σεφέρη, στην Πάτρα, πίσω από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.

Δύο άνδρες διαπληκτίζονταν και ενημερώθηκε η Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης όπου προσήγαγε το ένα από τα δύο άτομα, όμως η συνέχεια ήταν επεισοδιακή, καθώς ο δεύτερος άνδρας αντιστάθηκε σθεναρά στη σύλληψη.



Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, έβγαλε και πέταξε όπλο, που όπως διαπιστώθηκε είχε σφαίρα στη θαλάμη, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν περίπου 10 φυσίγγια.





Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες χειρίστηκαν με ψυχραιμία το συμβάν.



Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για άτομα που έχουν σχέση με το χώρο της νύχτας.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Τα αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια

Εκλογές 2023: Οι 71 γυναίκες που μπήκαν στην Βουλή

Χαλκιδική - Οικογενειακή τραγωδία: το παιδί περπατούσε για ώρες μέσα στα αίματα (εικόνες)