Θεσσαλονίκη

“Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Θεσσαλονίκη”: Άσκηση εκκένωσης στο Δημαρχείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σενάριο περιλάμβανει σεισμό 5,8 Ρίχτερ, φωτιά, εγκλωβισμένους, αγνοούμενους και τραυματίες.

Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά τη Θεσσαλονίκη. Στο δημαρχείο ξεσπάει φωτιά, μια γυναίκα εγκλωβίζεται στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, ένας δημοτικός υπάλληλος αγνοείται στο υπόγειο, ενώ ο εργαζόμενος που επιδιόρθωνε τα κλιματιστικά εντοπίζεται τραυματισμένος στην οροφή του κτιρίου. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δίνει εντολή άμεσης εκκένωσης. Δήμος και Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, σώματα ασφαλείας και ομάδες εθελοντών τίθενται επί ποδός, για να διαχειριστούν τη μείζονα κρίση.

Το γεγονός δεν είναι πραγματικό αλλά αποτελεί μέρος του σεναρίου μεγάλης άσκησης ετοιμότητας που έγινε το πρωί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του σχεδίου αντισεισμικής προστασίας.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επισήμανε πως η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, όμως όσο απρόβλεπτος είναι ένας σεισμός, τόσο όλοι εμείς -οργανωμένη πολιτεία, εθελοντές, πολίτες- πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ώστε σε περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού να έχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση, την καλύτερη δυνατή διαχείριση, τα λιγότερα δυνατά θύματα και τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Εύχομαι να παραμείνουμε στις ασκήσεις και να μη χρειαστεί ποτέ να επέμβουμε σε πραγματικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», ανέφερε ο Δήμαρχος.

Από την πλευρά του, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Μωυσίδης, τόνισε: «σήμερα δείχνουμε ουσιαστικά την ετοιμότητα του μηχανισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων σεισμού. Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος Θεόδωρος Κοσμίδης ανέφερε ότι η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χαρακτήρισε άριστη τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η άσκηση προέβλεπε παράλληλα σενάρια, μεταξύ των οποίων πυρκαγιά και απεγκλωβισμό, διάσωση δημοτικής υπαλλήλου από μπαλκόνι με τη χρήση βραχιονοφόρου οχήματος, διάσωση και απεγκλωβισμό από την ταράτσα του κτιρίου με τη χρήση τρίποδα και διασωστικών σκοινιών αλλά και διάσωση με τη χρήση πυροσβεστικού σκύλου.

Στην άσκηση που οργανώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης συμμετείχε και το ΕΚΑΒ. «Δεχτήκαμε κλήση στο συντονιστικό κέντρο για συμβάν στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και είχαμε άμεση κινητοποίηση με τη διασωστική μοτοσυκλέτα, με ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και τα οχήματα του ειδικού τμήματος Ιατρικής Καταστροφών καθώς και με το κινητό συντονιστικό όχημα», εξήγησε η Ολυμπία Νικολαΐδου, επειγοντολόγος του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Μετά την εκκένωση του Δημαρχείου οι υπάλληλοι οδηγήθηκαν στους χώρους συγκέντρωσης κοινού στο πάρκο Εμμανουήλ Παπά και στο Πεδίον του Άρεως.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: νέα καρέ από την κίνηση των κατηγορουμένων (εικόνες)

Καισαριανή: Κυκλοφοριακό χάος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

“The 2Night Show” - Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Μόνο ναρκωτικά δεν έχω δοκιμάσει (βίντεο)