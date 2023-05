Τρίκαλα

Τρίκαλα: Γονείς βρήκαν νεκρό τον γιο τους

Διάβασέ μου το...

Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου οι γονείς εντόπισαν νεκρό τον γιο τους.

Νεκρό μέσα στο σπίτι του βρήκαν το παιδί τους γονείς στο Ροπωτό Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ο 52χρονος Π.Τσ. βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου τον παρέλαβα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο φως αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: Trikalanews.gr

