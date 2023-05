Χανιά

Κώστας Ηλιάκης: Τρισάγιο στην μνήμη του πιλότου που σκοτώθηκε από τουρκικό F-16 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του σμηναγού τίμησαν την μνήμη του.



Τρισάγιο στην μνήμη του Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο στις 23 Μαΐου του 2006, τελέστηκε στα Χανιά.

Το παρών έδωσαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Χανιώτη σμηναγού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σήμερα συμπληρώνονται δεκαεπτά χρόνια από τον θάνατο του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν την μία το μεσημέρι της 23ης Μαϊου του 2006 όταν δύο ελληνικά F-16 απογειώνονταν από την βάση της Σούδας με αποστολή την αναγνώριση έξι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών που είχαν εισβάλλει στο FIR Αθηνών και κατευθύνονταν προς την Κρήτη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη χωρίζονταν σε δύο σχηματισμούς των τριών και κατευθύνονταν προς την περιοχή που βρίσκονταν οι συστοιχίες των αντιαεροπορικών S-300 τα οποία ήθελαν να φωτογραφήσουν.

Ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης πλησίασε την μία τριάδα των τουρκικών μαχητικών για να προβεί στη διαδικασία της αναγνώρισης και εικονικής αναχαίτισης των εισβολέων. Ένα από τα δύο τουρκικά F-16 που συνόδευαν το τουρκικό RF-4 με τις φωτογραφικές μηχανές έκανε άτσαλους και επιθετικούς ελιγμούς για να παρεμποδίσει το ελληνικό μαχητικό.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, κατά τη διάρκεια της σκληρής αερομαχίας, το τουρκικό F-16 διεμβόλιζε το μαχητικό του Κώστα Ηλιάκη. Ήταν 12.42 της 23ης Μαϊου του 2006. Ο Τούρκος πιλότος έπεσε στη θάλασσα και διασώθηκε από παραπλέον δεξαμενόπλοιο.

Πηγή εικόνων: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Γλυφάδα - ληστεία: Έσερναν ηλικιωμένη από την αλυσίδα του λαιμού της

Έγκλημα στη Χαλκιδική: Στη ΜΕΘ το 8χρονο αγοράκι