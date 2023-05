Ηράκλειο

Κρήτη: Φυτείες “μαμούθ” μέσα σε….φασολιές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στα φασόλια είχαν κρύψει την καλλιέργειά τους οι δυο συλληφθέντες.

Δύο φυτείες κάνναβης με επτακόσια ογδόντα δενδρύλλια, ποσότητες κάνναβης και όπλα, εντοπίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

Οι αστυνομικοί μάλιστα προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών (ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού) και στην ταυτοποίηση ακόμα ενός ημεδαπού, που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και την κατοχή και διακίνηση κάνναβης. Σε βάρος τους μάλιστα, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και κατά περίπτωση παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε σε περιοχή του Δήμου Φαιστού με την συμμετοχή αστυνομικών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, αλλά και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες, σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε θερμοκήπια ιδιοκτησίας των ημεδαπών, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο αλλοδαπός, ενώ εντός των θερμοκηπίων βρέθηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς οι δύο φυτείες κάνναβης με τα επτακόσια ογδόντα (780) δενδρύλλια στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 57.260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πιστόλι με γεμιστήρα, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο, 265 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, το χρηματικό ποσό των 27.800 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και πτυσσόμενη ράβδος.

Επιπλέον κατασχέθηκε ένα όχημα, ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Dentist Pass”: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η διαδικασία για οδοντιατρικό έλεγχο

Χαϊδάρι: Παραδόθηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)