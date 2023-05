Ιωάννινα

Ιωάννινα: Σύλληψη Αλβανού για τη “σφαγή της Λούσνια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συλλήψεις οδήγησε η καταδίωξη στην πόλη των Ιωαννίνων. Διεθνές ένταλμα είχε ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες.

Συνελήφθη, ύστερα από καταδίωξη στην οδό Βορείου Ηπείρου στα Ιωάννινα, ο 31χρονος Λαέρτ Χατζίου καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα, βάσει ερυθράς αγγελίας αναζήτησης των αλβανικών Αρχών, για την «σφαγή της Λόυσνια» στις 11 Οκτωβρίου του 2017.

Μαζί με τον καταζητούμενο Αλβανό συνελήφθησαν ακόμη δύο ομοεθνείς του. Ένας 35χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί κατά τη δολοφονική επίθεση σε βενζινάδικο της οδού Θηβών στην Αθήνα, πριν από 2 χρόνια. Ο τρίτος συλληφθείς, 22 ετών, διώκεται στην Αλβανία για σοβαρό τραυματισμό από πρόθεση.

Η καταδίωξη της αστυνομίας ξεκίνησε για υπόθεση διακίνησης παράνομων μεταναστών.

Το 2017 στην αλβανική πόλη Λούσνια, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών της αλβανικής μαφίας, εκτελέστηκαν εν ψυχρώ σε καφετέρια της πόλης δύο άτομα και τραυματίστηκαν ακόμη δύο, ενώ ο στόχος της επίθεσης είχε καταφέρει να διαφύγει. Κάμερα ασφαλείας αποκάλυψε τους δράστες της επίθεσης και ταυτοποιήθηκαν. Ανάμεσα τους και ο Λαέρτ Χατζίου.

Οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται στην Εισαγγελία για την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν προχθές (22-05-2023) το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων -3- αλλοδαποί, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών.

Πρόκειται για 31χρονο, 35χρονο και 22χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση – παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, πλαστογραφία, απείθεια και ψευδή κατάθεση.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 35χρονος και συνελήφθησαν, αφού πρώτα επιχείρησαν να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο.

Όπως προέκυψε, ο 35χρονος και ο 31χρονος μετέφεραν με το παραπάνω αυτοκίνητο τον 22χρονο, ο οποίος στερείται των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στη χώρα.

Ακόμη, ο 31χρονος επέδειξε ελληνικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο είχε ανακληθεί και κατείχε παράνομα και από την έρευνα που ακολούθησε με τη συνδρομή και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου διακριβώθηκαν τα πραγματικά του στοιχεία ταυτότητας.

Συνεχιζόμενης της διερεύνησης της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της INTERPOL Αλβανίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά δύο προσώπων και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ακόμη, προέκυψε ότι και ο 22χρονος αναζητούνταν από τις αλβανικές αρχές, σε εθνικό επίπεδο, για το αδίκημα της συνέργειας σε σοβαρό τραυματισμό από πρόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν:

• το παραπάνω αυτοκίνητο,

• το ανακληθέν δελτίο ταυτότητας,

• χρηματικό ποσό 1400 ευρώ και

• 4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Το Κύπελλο Ελλάδος Ποδοσφαίρου και η ιστορία του

Χαϊδάρι: Παραδόθηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

“Dentist Pass”: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η διαδικασία για οδοντιατρικό έλεγχο