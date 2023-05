Κοζάνη

Κοζάνη: Συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο άντρας που συνελήφθη αλλά δεν έχει ομολογήσει, φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του υπό την επήρεια μέθης.

Στη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα φέρεται να σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα του, με χτυπήματα, ευρισκόμενος υπό της επήρεια αλκοόλ, προχώρησε η Ασφάλεια Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, ο εν λόγω άντρας, ο οποίος απασχολεί συχνά τις αρχές ιδίως λόγω συμπεριφοράς μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ πως η 86χρονη μητέρα του είναι αναίσθητη.

Ωστόσο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ διαπίστωσε πως η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή και ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προσήγαγε τον γιο της που τελούσε υπό την επήρεια μέθης.

Παρά τις πολύωρες ανακρίσεις, ο τελευταίος δεν είχε ομολογήσει, με την Ασφάλεια Κοζάνης αναμένει, φυσικά, το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο, τελικά, φαίνεται να δείχνει πως ο θάνατος της 86χρονης επήλθε από χτυπήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Εξιχνιάστηκε άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, υπόθεση ανθρωποκτονίας 86χρονης ημεδαπής, που διαπράχθηκε την 22-05-2023 στην Κοζάνη, για την οποία συνελήφθη χθες (23-05-2023) απογευματινές ώρες στην Κοζάνη 61χρονος ημεδαπός, σύνοικος γιος του θύματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των προαναφερόμενων αστυνομικών, πρωινές ώρες της 22-05-2023, ο 61χρονος προκάλεσε πολλαπλές κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος της 86χρονης, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.





