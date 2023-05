Έβρος

Εκλογές - Μητροπολίτης Άνθιμος για Ροδόπη: παρεμβάσεις από μειονοτικές και παραεκκλησιαστικές ομάδες

Σε ηχηρές καταγγελίες για το σκηνικό στο οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές στην Θράκη κάνει ο Μητσοτπολίτης, εστιάζοντας στον μοναδικό νομό που δεν επικράτησε η ΝΔ.

Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του για «εργαλειοποίηση της θρησκευτικής ταυτότητος των πολιτών από κέντρα και εξουσίες» με στόχο «αφ' ενός μεν την χειραγώγηση των πολιτών στις εκλογές και αφ' ετέρου, τον έλεγχο των βασικών πυλώνων του πολιτικού μας συστήματος», εκφράζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Σουφλίου, Σαμοθράκης, Άνθιμος.

Σε γραπτή δήλωσή του μετά τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου, κάνει λόγο για εμφάνιση στην εκλογική διαδικασία χαρακτηριστικών ανησυχητικών περιπτώσεων, διευκρινίζοντας πως «…είναι οι διεργασίες και τα αποτελέσματα στους κόλπους της μειονότητας στο Νομό Ροδόπης (σημείωση: στην μοναδική εκλογική περιφέρεια σε όλη την χώρα όπου η ΝΔ δεν αναδείχθηκε πρώτο κόμμα), καθώς και η προκλητική παρέμβαση μοναστικών και παρεκκλησιαστικών οργανώσεων στην υποστήριξη Κομμάτων…».

Χαρακτηρίζει «τεράστιες απειλές» για το πολιτικό σύστημα και «την κοινωνία των προσώπων» τον αντιδημοκρατικό αυταρχισμό, τον ψηφοθηρικό κυνισμό και την εργαλειοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος, «ως μέσα για την κατάκτηση αλλότριων στόχων». Πρακτική που εκτιμά ότι ανεδείχθη στις εν λόγω εκλογές και «η οποία, σε μια πολιτική διαδικασία, προτάσσει το θρησκευτικό συναίσθημα έναντι της πολιτικά ιδεολογικής οικειότητος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανατροφής φονταμενταλιστών και φανατικών ή υπάκουων πολιτικών στελεχών. Τα επικίνδυνα αυτά άτομα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στρεβλώνουν και υπονομεύουν στη συνέχεια τους κανόνες και τις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Τέλος ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως αναφερόμενος στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξης της Θράκης, επισημαίνει τις ευθύνες που έχουν απέναντι στην περιοχή τα κόμματα για «ένα υλοποιήσιμο σχέδιο για την πολυδιάστατη ανάπτυξη της Θράκης υπέρ όλων ανεξαιρέτως των πολιτών της».

