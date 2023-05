Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τραγικό τέλος για αγρότη που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρακτέρ και ελιά

Τραγική φιγούρα ο γιος του άνδρα, που τον εντόπισε νεκρό στο χωράφι του.

Εκτελώντας αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, βρήκε τραγικό τέλος ένας άνδρα από το Γεράκι, στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδος, στην Κρήτη.

Ο 79χρονος φαίνεται πως τραυματίστηκε όταν το τρακτέρ του ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ανάμεσα στο τρακτέρ του και μία ελιά και να βρει τραγικό τέλος.

Τον άνδρα εντόπισε ο γιος του το βράδυ της Τετάρτης και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τις αρχές έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή.

