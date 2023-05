Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - Εγκατάλειψη παιδιού στο αυτοκίνητο: “Εμείς έτσι κάνουμε”, είπε η μάνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απίστευτη αντίδραση της γυναίκας που άφησε το μωρό της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια, με επίκληση της συνήθειας που λέει ότι υπάρχει στην χώρα της.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε όλο αυτό, εμείς έτσι κάνουμε στη χώρα μας», φέρονται να είναι τα πρώτα λόγια της μητέρας που άφησε το μωρό της σε αυτοκίνητο στη Ζάκυνθο και πήγε για ψώνια, ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού.

Η 34χρονη γυναίκα και ο 31χρονος άνδρας συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους με προφορική εντολή και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Το ζευγάρι των Δανών τουριστών άφησε το πρωί της Τετάρτης το ενός έτους μωρό του στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια, στο Τσιλιβί της Ζακύνθου.

Κάτοικοι της περιοχής και τουρίστες που είδαν το παιδί κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, άρχισαν να ρωτούν στα γύρω μαγαζιά και ξενοδοχεία για να βρουν τους γονείς του.

Τελικά, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και ο υπεύθυνος ενοικίασης του αυτοκινήτου, ο οποίος ξεκλείδωσε το όχημα και οι αστυνομικοί έβγαλαν το μωρό έξω.

Σχετική ανάρτηση έκανε και η Ελληνική Αστυνομία, με το μωρό να βρίσκεται στην αγκαλιά του αστυνομικού.

??Αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κρατά στην αγκαλιά του μωρό το οποίο απεγκλώβισε λίγο νωρίτερα, όταν βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε όχημα.

?? Το μωρό μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο της Ζακύνθου όπου σύμφωνα με τους ιατρούς δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του. pic.twitter.com/FrTWLeOQwf — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 24, 2023

Το παιδί μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, το παιδί βρισκόταν μόνο του μέσα στο αυτοκίνητο για πάνω από 30 λεπτά.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν ατάραχοι και ψύχραιμοι οι γονείς, ρωτώντας τι ακριβώς συνέβη και συνελήφθησαν.

«Το πρωί ήρθε ένας Άγγλος και μας ειδοποίησε ότι μέσα σε ένα αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο ένα μωρό. Βγήκαμε έξω το είδαμε και ήταν μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο. Καθόταν στο καθισματάκι του και ήταν ιδρωμένο. Αμέσως πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία, με ρώτησαν σε ποιον ανήκει το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και με κατεύθυναν τι να κάνω. Ειδοποιήσαμε τον ιδιοκτήτη και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως, μέσα σε 5-6 λεπτά. Έφερε κλειδιά, το ανοίξαμε, δώσαμε νερό στο παιδάκι, του βρέξαμε το πρόσωπο. Ήταν ιδρωμένο και λίγο ταλαιπωρημένο και μετά ήρθε η αστυνομία και το ασθενοφόρο. Είχε τις αισθήσεις του δεν πρόλαβε να λιποθυμήσει. Ένας τουρίστας μας ενημέρωσε αρχικά και μετά μαζεύτηκε πολύς κόσμος. Όποιος περνούσε, καθόταν και προσπαθούσε να βοηθήσει με τον τρόπο του», επισήμανε στο imerazante.gr, ο Γεράσιμος Γιατράς, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Ο Ευάγγελος Τσοχαντάρης, ανέφερε στο ίδιο μέσο σχετικά με το περιστατικό: «Μια κυρία από τη Δανία είχε αφήσει το μωράκι μέσα στο αυτοκίνητο για κανά μισάωρο περίπου με κλειδωμένες τις πόρτες και παράθυρα κλειστά. Περαστικοί μας ρώτησαν αν γνωρίζουμε σε ποιο ανήκει το αυτοκίνητο και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πήραμε τηλέφωνο την εταιρία του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου για να έρθει και να φέρει τα δεύτερα κλειδιά γιατί ήμασταν έτοιμοι να σπάσουμε το τζάμι. Πήραμε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε άνθρωπος από την εταιρία ενοικιαζόμενων, άνοιξαν το αυτοκίνητο, ανοίξαμε το aircondition, ήρθε και η αστυνομία. Μετά από μισή ώρα, εμφανίστηκε η μητέρα. Πήγε με το μωρό στο νοσοκομείο για να σιγουρευτούν ότι είναι καλά και από εκεί και πέρα, η αστυνομία πήρε το σύντροφο για να δώσει κατάθεση. Το παιδί φάνηκε καλά, αλλά ήταν λίγο ανήσυχο. Ίδρωνε μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν λίγο τρομαγμένο, γιατί ήταν και κόσμος γύρω γύρω και προσπαθούσε να βρει άκρη. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά».

Πηγή: tempo24.news, imerazante.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδραβίδα: “Ξυπνά ο εφιάλτης” της δολοφονίας τετραμελούς οικογένειας

Ιράν: Νέος βαλλιστικός πύραυλος βεληνεκούς 2000 χιλιομέτρων

Ηρακλειά: Η μοναδική μαθήτρια έχει δασκάλα τη μαμά της (εικόνες)