Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)

Το θρυλικό πάρτι των Μηχανολόγων – Μηχανικών…έστειλε δεκάδες νέους στο νοσοκομείο του Βόλου.

Περισσότερα από 8.000 άτομα βρέθηκαν χθες το βράδυ μετά τις 23.00 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίον του Άρεως στον Βόλο, καλεσμένοι στο πάρτι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Κάθε χρόνο η διοργάνωση προσελκύει χιλιάδες νεαρούς επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα, που ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα για να δώσουν το “παρών” και να διασκεδάσουν ξέφρενα μέχρι το πρωί.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, δεκάδες ήταν οι κλήσεις που δέχθηκε το ΕΚΑΒ, για περιστατικά ακραίας μέθης. Αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου με ασθενοφόρα αλλά και με ιδιωτικά ΙΧ, καθώς είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

