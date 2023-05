Κορινθία

Κόρινθος: άνδρας παρασύρθηκε από τον Προαστιακό

Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τον συρμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένας 30χρονος άνδρας, παρασύρθηκε από τον προαστιακό στην περιοχή της Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, παράσυρση ενός άνδρα 30 ετών, από αμαξοστοιχία του προαστιακού της γραμμής Αθήνα-Κιάτο, ο οποίος κινείτο εντός της γραμμής, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις Κρήνες Κορινθίας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του korinthostv.gr.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κιάτου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού τμήματος Βραχατίου και Σικυωνίων. Το περιστατικό συνέβη κοντά στον καταυλισμό Ρομά στις Κρήνες Κορινθίας

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Απριλίου, ένας ανήλικος είχε παρασυρθεί από τον προαστιακό στον Ταύρο.

