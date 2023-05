Χίος

Χίος: ανήλικη το έσκασε από το νησί για να βρει τον αγαπημένο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το οδήγησε την ανήλικη στο να φύγει από το σπίτι της. Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία.

Μία οικογενειακή αψιμαχία αλλά και ο «αγαπημένος» της που βρισκόταν μακριά της, οδήγησαν μία ανήλικη κοπέλα από την Χίο να εγκαταλείψει οικειοθελώς το σπίτι της, για να βρεθεί μερικές ώρες αργότερα στα Φάρσαλα!

Το συμβάν ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης όταν η ανήλικη έφυγε από το νησί με πλοίο της γραμμής. Έφθασε στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί όπου την περίμεναν ο 19χρονος σύντροφός της και ο πατέρας του.

Όλοι μαζί μεταφέρθηκαν τα Φάρσαλα όπου και ο 19χρονος διαμένει και εργάζεται ως εργάτης γης.

Η οικογένεια της ανήλικης ειδοποίησε τις αρχές και με συντονισμένη επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων συνελήφθησαν με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου πατέρας και γιος, ενώ και η ανήλικη οδηγήθηκε στο τμήμα.

Για την υπόθεση υπάρχει σε εξέλιξη επικοινωνία της Εισαγγελίας Χίου με την Εισαγγελία Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Amber Alert για 17χρονη έγκυο που εξαφανίστηκε

Θεσσαλονίκη - Δάγκωμα οχιάς: Ερπετολόγος δίνει μάχη για την ζωή της

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος: Πως γιάτρεψε άπιστο γιατρό!