Ξάνθη

Ξάνθη: Κοριτσάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κοριτσάκι, ηλικίας 6 ετών, ήταν νεκρό όταν μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου της πολης. Πως φέρεται να συνέβη η τραγωδία.

(εικόνα αρχείου)

Ένα εξάχρονο κοριτσάκι από το Δροσερό μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο παιδί φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν υποχώρησε ένα τοιχίο και το καταπλάκωσε.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατό του, απόρροια των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί πώς υποχώρησε το τοιχίο και τραυματίστηκε θανάσιμα το εξάχρονο κοριτσάκι, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Σκέρτσος: ο ΣΥΡΙΖΑ “φιμώνει” τα στελέχη του με σταλινικές πρακτικές, αλλά...

Φορολογικές δηλώσεις: Πιστώθηκε επιστροφή φόρου σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες

Επιβάτης άνοιξε έξοδο κινδύνου σε αεροπλάνο εν πτήσει - Η απίθανη δικαιολογία του (βίντεο)