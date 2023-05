Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αδέσποτη σφαίρα καρφώθηκε σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Μία βολίδα πυροβόλου όπλου έπεσε σε αυτικίνητο που οδηγούσε μια μητέρα στη Θεσσαλονίκη.

(εικόνα αρχείου)

Βολίδα από πυροβόλο όπλο δέχτηκε στο όχημα που οδηγούσε, 40χρονη γυναίκα στο οποίο μάλιστα επέβαινε και το παιδί της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής η 40χρονη οδηγούσε το όχημά της, στο οποίο επέβαινε με το παιδί της, επί της Λεωφόρου Στρατού στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν άκουσε δυνατό θόρυβο στην εξωτερική πλευρά του ουρανού του οχήματος.

Αμέσως, η ίδια στάθμευσε το αυτοκίνητο της στην άκρη του οδοστρώματος και διαπίστωσε ότι δέχτηκε βολίδα πυροβόλου όπλου σφηνωμένη στην οροφή του οχήματός της.

Η 40χρονη κάλεσε την αστυνομία προκειμένου να καταγγείλει το συμβάν. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και περισυνέλλεξαν τη βολίδα.

Το περιστατικό διερευνάται από το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά.

