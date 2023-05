Ευρυτανία

Μονή Προυσιώτισσας - Ηλεκτροπληξία: Νεκρός πατέρας μωρού λίγων μηνών

Πως έχασε την ζωή του ο άτυχος άνδρας, που είχε παντρευτεί πέρσι το καλοκαίρι, κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο μοναστήρι της Προυσιώτισσας.

Τραγωδία το πρωί του Σαββάτου για 33χρονο πατέρα ενός παιδιού, ο οποίος "χτυπήθηκε" από ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών.

Μαύρη ημέρα ξημέρωσε για το Καρπενήσι και την Ευρυτανία, αφού χάθηκε άδικα από τη μια στιγμή στην άλλη ένας πολύ γνωστός και αγαπητός επαγγελματίας από την πόλη του Καρπενησίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport ο άτυχος 33χρονος ήταν χειριστής γερανοφόρου μηχανήματος που εκτελουσε εργασίες στο Μοναστήρι της Προυσιώτισσας.

Εκεί στην προσπάθεια ανέλκυσης φορτίου ο βραχίονας ακούμπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης με αποτέλεσμα ο χείριστης να «κεραυνοβοληθεί» από ρεύμα και να χάσει τη ζωή του.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην Ευρυτανική πρωτεύουσα, αφού ο 33χρονος που «έφυγε» με αυτόν τον τραγικό τρόπο, είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2022 και πρόσφατα είχε γίνει πατέρας.

