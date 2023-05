Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι επί της οδού Βρυούλων, στην Κάτω Τούμπα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Εννέα πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα επιχειρούν αυτήν την ώρα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμός ατόμου.

