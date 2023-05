Μαγνησία

Βόλος - φοιτητικό πάρτι: “Ζω από θαύμα" δηλώνει 23χρονος

Ο 23χρονος μετά το πάρτι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στο ύψος της Χαλυβουργίας, στο ρεύμα προς Λάρισα, λίγες ώρες μετά το μεγάλο πάρτι, στο οποίο πήραν μέρος τουλάχιστον 8.000 φοιτητές στον Βόλο.

Ένας 23χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε ταξιδέψει για το καθιερωμένο πάρτι των "ΜΗΧ – ΜΗΧ", που έγινε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίον του Άρεως, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε μπαριέρα του δρόμου. Ο φοιτητής αμέσως μετά το πάρτι ξεκίνησε ταξίδι για Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο αυτοκίνητο επέβαινε ακόμη ένα άτομο και, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς από τους δυο. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ κατά 0,90 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, με όριο το 0,25.

«Έχασα τον έλεγχο και δεν κατάλαβα πώς. Είχα πιει πέντε μπύρες. Τρόμαξα, δεν κατάλαβα πως ζω», ανέφερε στην έδρα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, σύμφωνα με το gegonota.news. Μάλιστα, ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη, παραδέχθηκε το λάθος που έκανε και καταδικάστηκε σε έναν μήνα με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Βόλος: «Βλέπαμε άτομα να καταρρέουν και ασθενοφόρα» - Τι περιγράφουν φοιτήτριες για το πάρτι

Φοιτήτρια που πήρε μέρος με την παρέα της στο πάρτι, μιλώντας στο MEGA, περιγράφει ότι έβλεπε άτομα να καταρρέουν κοντά της και το ένα ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μετά το άλλο. «Ήταν πεσμένοι μέσα στο δρόμο, ξαπλωμένοι στο πάτωμα. Έκαναν εμετούς. Είδαμε στο γυρισμό ένα παιδί ξαπλωμένο πάτωμα, στο δρόμο μας, στο πεζοδρόμιο επάνω, που είχε δύο κοπέλες δίπλα του, να τον βοηθάνε να συνέλθει. Δεν νομίζω ότι είχε επαφή με το περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά η φοιτήτρια. Κάποιοι με ασθενοφόρα και άλλοι με ιδιωτικά αυτοκίνητα, διακομίζονται στα επείγοντα του νοσοκομείου Βόλου.

«Μας έσπρωχναν στην άκρη για να περάσουν παιδιά, τα οποία ήταν λιπόθυμα και τα έβγαζαν, είδαμε ασθενοφόρα και φορεία. Ένας κύριος μέσα στην πόλη μας είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 14 ασθενοφόρα, αλλά γενικά πάρα πολλά άτομα ήταν σε κατάσταση μέθης και πολύ ζαλισμένα, οπότε πιστεύω υπήρχαν πολύ περισσότερα από αυτά τα 14 που μάθαμε εμείς, γιατί ήταν σε άθλια κατάσταση στο πάρτι», συμπλήρωσε η φοιτήτρια.

Το συγκεκριμένο πάρτι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών γίνεται κάθε χρόνο και φέρνει στο Βόλο χιλιάδες φοιτητές από κάθε γωνιά της χώρας. Οι τιμές των ποτών έκαναν όπως φαίνεται και πάλι πολλούς να δοκιμάσουν τα όριά τους, από την κατανάλωση αλκοόλ. Στο νοσοκομείο διακομίσθηκαν συνολικά 45 άτομα, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Στο νοσοκομείο έφτασαν συγγενείς, αλλά και φίλοι των νεαρών που κατέρρευσαν από την κατανάλωση αλκοόλ. Πολλοί από τους φοιτητές παρέμειναν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέχρι τα ξημερώματα όταν το επεισοδιακό πάρτι ολοκληρώθηκε.

«Το πάρτι απ’ ότι μάθαμε τελειώνει κάπου στις 9 το πρωί. Όταν τα βλέπαμε ήταν λίγο περίεργα εκείνη τη στιγμή, αλλά εμείς ξέραμε ότι έχουμε τον έλεγχο. Δεν ήταν και το καλύτερο θέαμα να τους βλέπουμε μεθυσμένους δίπλα μας». Οι διοργανωτές του πάρτι κάνουν λόγο για μεμονωμένα περιστατικά σε μια βραδιά που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και ολοκληρώθηκε με στιγμές αγωνίας.

«Έκαναν εμετούς, τους έπαιρναν τα ασθενοφόρα»

Τη δική τους μαρτυρία έδωσαν η Ανθούλα και η Έλενα για όσα βίωσαν στο πάρτι στον Βόλο.

Γενικά στο πάρτι υπήρχε αρκετό αλκοόλ, είτε από καντίνες είτε από το σπίτι. Λόγω μουσικής, του πάρτι και του ενθουσιασμού το πάρτι πήρε την κάτω βόλτα και να χαλάσει η διάθεση για κάποιες παρέες», είπε η Ανθούλα. Από την άλλη, η Έλενα έκανε λόγο για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από την αρχή του πάρτυ. «Έπεφταν δίπλα μας, έκαναν εμετούς, τους έπαιρναν τα ασθενοφόρα. Δεν ήξεραν τα όριά τους», δήλωσε

