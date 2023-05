Κοζάνη

Γέφυρα Σερβίων: Πότε και πώς θα δοθεί σε κυκλοφορία

Πότε ανοίγει και για ποια οχήματα η γέφυρα Σερβιών. Τι δήλωσε ο Γιώργος Κασαπίδης

«Εάν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούν οι ειδικοί επιστήμονες στην γέφυρα των Σερβίων είναι καλά, θεωρείται σίγουρο ότι την επόμενη βδομάδα η γέφυρα θα δοθεί στην κυκλοφορία για τα ΙΧ αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά έως το πολύ τριών τόνων» δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Ο κ. Κασαπίδης εξήγησε ότι θα υπάρξει μονοδρόμηση της κυκλοφορίας και μόνο στο ένα ρεύμα με την ρύθμιση της να γίνεται από την λειτουργία των φαναριών. Διαβεβαίωσε ότι «στο μέλλον η γέφυρα δεν πρόκειται να κλείσει τουλάχιστον για τα ΙΧ αυτοκίνητα, πάρα μόνο για ελάχιστο χρόνο», όταν θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τανύσματος των τεσσάρων χαλύβδινων τενόντων που θα τοποθετηθούν στον 6ο πρόβολο της γέφυρας.

Ο κ. Κασαπίδης απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πιθανότητα λόγω του μεγέθους των βλαβών στον 4ο 5ο και 6ο πρόβολο να μην μπορεί να επανέλθει στην πρότερα κατάσταση η κυκλοφορία των βαρειών οχημάτων, τόνισε ότι «δεν έχει αποκλειστεί αυτή η πιθανότητα και ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά τις φορτίσεις που θα γίνουν τις επόμενες δύο ημέρες στα συγκεκριμένα σημεία».

Οι τεχνικοί δοκιμάζουν την αντοχή των αποκατεστημένων προβόλων της γέφυρας με την φόρτιση βάρους που ξεκινά από 30 και φθάνει έως τους 140 τόνους. «Εάν οι τένοντες της γέφυρας δείξουν την απαιτούμενη ελαστικότητα μετά την φόρτιση σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Για την αποκατάσταση του 6ου προβόλου προβλέπονται εξιδεικευμένες εργασίες με εναερίτες που θα προσεγγίσουν τα ψηλότερα σημεία των πυλώνων και των προβόλων της γέφυρας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις εργασίες αποκατάστασης και την τοποθετηση των χαλύβδινων πλαισίων που θα θωρακίσουν την γέφυρα. Πρόσθεσε ότι «οι δαπάνες για τις εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας ξεπέρασαν την αρχική πρόβλεψη κα σήμερα αγγίζουν τις 300.000 ευρώ».

Ως προς το ζήτημα των αποζημιώσεων των επαγγελματικών ομάδων στους Δήμους Σερβίων κα Βελβεντού που επλήγησαν από το απαγορευτικό διέλευσης της γέφυρας, τόνισε ότι συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων, ώστε «με την ολοκλήρωση των εργασιών να τεκμηριώσουμε την οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της περιοχής».

Η γέφυρα των Σερβίων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας μετά από αυτή του Ρίου και κατασκευάστηκε το 1975 όταν η ΔΕΗ κατασκεύασε το φράγμα του Πολύφωτου, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της Ελλάδας. Στις 17 Μαρτίου 2023 για λόγους ασφαλείας, απαγορεύθηκε η διέλευση παντός οχήματος από την γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στους προβόλους της και ενίσχυσης της με νέους χαλύβδινους τένοντες.

