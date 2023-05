Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά σε εργοστάσιο με μοκέτες (εικόνες)

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες πυκνοί καπνοί άρχισαν να τυλίγουν το εργοστάσιο



Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσίας Λάρισας για πυρκαγιά σε εργοστάσιο με μοκέτες έξω από τον Πλατύκαμπο.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6 μ.μ. και συγκεκριμένα στο 10χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, όπου υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες πυκνοί καπνοί άρχισαν να τυλίγουν το εν λόγω εργοστάσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα για να επιχειρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα κατάσβεση των φλογών.

Για το περιστατικό έχει κληθεί και η Τροχαία της Λάρισας προκειμένου να προχωρήσει σε εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων.

