Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός 15χρονου για τα μάτια μιας κοπέλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον χτύπησαν αλλύπητα και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στο έδαφος.

Ένας ανήλικος έπεσε το βράδυ του Σαββάτου στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης θύμα άγριου ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δύο Ρομά πλησίασαν τον ανήλικο και ο ένας από αυτούς τον ρώτησε: “Eσύ είσαι που βγαίνεις με την αδερφή μου;».

Ο 15χρονος απάντησε και οι δύο δράστες άρχισαν να τον χτυπούν. Τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στο έδαφος και τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό έγινε στη Λεωφόρο Νίκης μπροστά σε πολυσύχναστα καταστήματα και μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο και η αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Ορκίζεται η Βουλή των δύο ημερών

Κασκαρέλης: Τι είπε στον Τσαβούσογλου, στην πρώτη συνομιλία τους

Μεγάλος διαγωνισμός F1 από το ΑΝΤ1+: Δύο τυχεροί ταξιδεύουν στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας!