Λευκάδα: Φωτιά σε σκάφος - Πήδηξαν στην θάλασσα οι επιβάτες

Αγωνία για τους επιβαίνοντες στο σκάφος, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά εν πλω.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε σκάφος ανοιχτά του Μεγανησίου στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με το ilefkada, για την κατάσβεση έσπευσαν σκάφος και άνδρες του Λιμενικού Νυδριού, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Προσπάθεια κατάσβεσης έκανε και το πλοίο της γραμμής «Μεγανήσι 2».

Δύο Άγγλοι επιβάτες του σκάφους πάνω στον φόβο τους έπεσαν στην θάλασσα, όμως, περισυνελέγησαν από το Λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους.

Το σκάφος βυθίστηκε σε βάθος 60 μέτρων.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το πρωί της Κυριακής το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία αναφέρει «Ενημερώθηκαν απογευματινές ώρες χθες, οι Λιμενικές Αρχές Λευκάδας και Νυδρίου, από τον Πλοίαρχο Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου, για εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ι/Φ σκάφος ''SYNCHRONICITY'' σημαίας Ηνωμένου Βασιλείου, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ν. ''ΘΗΛΙΑ'' ν. Μεγανησίου και ''ΔΕΣΙΜΙ'' ν. Λευκάδας, με δύο (02) αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν δύο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας, το ιδιωτικό σκάφος ''ΤΖΟΥ 8'' με επιβαίνοντα στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής και το παραπλέον σκάφος ''ΑΧΕΙΛΟΣ'' Τ.Λ. 152 Α'.

Οι ανωτέρω επιβαίνοντες του Ι/Φ μετεπιβιβάστηκαν στο ''ΑΧΕΙΛΟΣ'' και μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία τους και με ασφάλεια στο λιμάνι Νυδρίου, ενώ περιπολικά σκάφη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή του ανωτέρω Πυροσβεστικού κλιμακίου έκαναν ρίψεις νερού προκειμένου να γίνει κατάσβεση της φωτιάς. Στη συνέχεια, το ''SYNCHRONICITY'' βυθίστηκε σε βάθος περίπου 60,50 μέτρων.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».





