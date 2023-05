Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Επεισόδια με μολότοφ, δακρυγόνα και ζημιές (βίντεο)

Νύχτα έντασης και επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων, έριξε αρχικά βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στην οδό Αγίου Δημητρίου κοντά στο ΑΠΘ και στη συνέχεια, τα ίδια άτομα πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία στην Εγνατία οδό, στο ύψος της Πύλης Εμπορίου στη ΔΕΘ.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων, από τα επεισόδια προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ένα όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν δύο προσαγωγές για τα επεισόδια, που δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Βίντεο: thestival.gr

