Κοζάνη: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς με ξίφος, τόξο και βέλη!

Απίστευτο περιστατικό στην Κοζάνη με "πρωταγωνιστή" έναν 49χρονο, ο οποίος συνελήφθη αφού τραυμάτισε δύο αστυνομικούς.

Συνελήφθη 49χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 52χρονου και τεσσάρων αστυνομικών, σε περιοχή της Κοζάνης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της Κοζάνης, ο 49χρονος επιτέθηκε με τη χρήση ξίφους σε 52χρονο, θαμώνα του καταστήματος χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ εξύβρισε άλλους έξι θαμώνες και απομακρύνθηκε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου εντοπίσθηκε ο 49χρονος στο σπίτι του σε περιοχή της Κοζάνης, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών αρχικά τους απείλησε με ξίφος, στη συνέχεια έριξε προς το μέρος τους τουλάχιστον επτά βέλη με τη χρήση τόξου, ενώ ακολούθως τους επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού.

Αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 49χρονο, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψης τραυματίσθηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.

Στην κατοχή του 49χρονου και στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία απομίμηση όπλου, ένα ξίφος μήκους λάμας 70 εκατοστών, ένας σουγιάς μήκους λάμας 10 εκατοστών, δύο τόξα, μία φαρέτρα με 10 βέλη, δύο ζευγάρια κρόταλα και δύο σπρέι πιπεριού.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της απείθειας, της απειλής, της εξύβρισης και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων.

